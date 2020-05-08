Фоторепортаж — Как выглядит Улан-Батор во время строгого карантина

CentralAsia (MNG) - Оперативная группа Государственной чрезвычайной комиссии и руководство района Чингэлтэй Улан-Батора совместно провели практические учения по реагированию на чрезвычайные ситуации.

7 мая в районе Чингэлтэй с 08:00 утра до 18:00 вечера действовал строгий карантин, то есть 150 тысячи жителям этого района запрещено выходить на улицу в указанное время. По периметру «карантинной зоны» установили несколько блокпостов, дежурили военные и полицейские, а на некоторых больших улицах и перекрестках была размещена военная техника. Одним словом Монголия показала, как выглядит город, если он строго помещен в карантин.

Монголия стала первой страной, проводившей учения по борьбе с пандемией

Фото: news.mn и ikon.mn.

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