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  8 мая 2020
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Япония одобрила первый препарат для лечения пациентов с коронавирусом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Японии одобрили использование американского экспериментального противовирусного препарата Remdesivir для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Одобрение было получено всего спустя три дня после того, как американская компания-производитель подала соответствующее заявление. Препарат Remdesivir стал первым одобренным лекарственным средством для лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Противовирусный препарат Remdesivir в свое время был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он принес эффект при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата проводятся в настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой заболевания.

В агентстве отмечают, что в течение мая одобрение может получить и препарат «Авиган», также известный под названиями «Фавипиравир» и «Фавилавир». Лекарство было разработано компанией Fujifilm Toyama Chemical Co для лечения гриппа шесть лет назад, однако из-за возможных побочных действий при развитии плода он был исключен из применения беременными женщинами и попал в список препаратов, лечение которыми возможно по особому распоряжению правительства в случае, если все остальные лекарства не действуют. Между тем китайские врачи обнаружили его эффективность при лечении пневмонии, вызванной коронавирусом.

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