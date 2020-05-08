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  8 мая 2020
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В Ташкенте задержали мужчину, который перевязал женщину скотчем и избивал ее

CentralAsia (UZ) -  В дежурную часть ОВД Мирзо-Улугбекского района столицы 5 мая в 20:15 часов обратилась женщина, которая заявила о том, что из квартиры соседки на массиве Ц-1 разносятся подозрительные шумы, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

По указанному адресу правоохранителиям удалось задержать человека, выбежавшего из подъезда и попытавшегося скрыться. В подразделении уголовного розыска ОВД №2 района выяснилось, что это был житель Учтепинского района Я.А., который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренное статьей 273 Уголовного кодекса.

Когда сотрудники зашли в вышеуказанную квартиру, то обнаружили женщину, у которой были перевязаны скотчем руки и ноги. Мало того, на теле женщины было множество следов от ударов. Ей сразу же была оказана медицинская помощь. Данный факт был оформлен в соответствующем порядке, ведется следствие.

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