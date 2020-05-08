В России стремительно растет число зараженных коронавирусом, за сутки выявили — 10 699

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 8 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5232 (48,9%).

На 8 мая в России нарастающим итогом выявлено 187 859 случаев (+6,0%) коронавирусной инфекции, из них скончались — 1723 пациента, выздоровели — 26 608 человек.