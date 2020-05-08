Бывший премьер-министр Монголии приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения

CentralAsia (MNG) - Громкий процесс над бывшим премьер-министром Монголии привлекает большое внимание. На третий день судебного разбирательства М. Энхсайхан был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения и лишен государственной должности на четыре года. И сейчас ему 65 лет.

Он был обвиняется в причинении министерству энергетики убытки в размере 55 млн тугриков или $ 20 тыс. за покупку дорогого автомобиля на 135 млн тугриков или $48 тыс., когда его фактическая цена составляла 75 млн тугриков или $27 тыс. И судьи распорядились, чтобы М. Энхсайхан возместил убытки.

Ранее прокуроры обвиняли М. Энхсайхана в политическом саботаже и злоупотреблении властью из-за неподписанного соглашения по проекту угольной шахты Таван-Толгой.

М. Энхсайхан вернулся из Стокгольма в 2019 году, где он служил послом Монголии в Швеции с 2017 года.

Мэндсайханы Энхсайхан (род. 1955, Улан-Батор) — монгольский политический и государственный деятель, премьер-министр Монголии с 19 июля 1996 по 23 апреля 1998 года. Председатель Демократической партии — крупнейшей оппозиционной партии Монголии (2003—2005). Доктор экономических наук.

С 1993 по 1996 работал руководителем Администрации президента Очирбата, первого официального президент Монголии, всенародно переизбранного на этот пост в 1993.

После победы коалиции монгольских демократических сил на парламентских выборах 7 июля 1996 года, Энхсайхан стал премьер-министром Монголии, первым с 1920 года, который не был членом Монгольской народно-революционной партии (МНРП).

Провëл ряд экономических реформ, включая приватизацию жилья, ускорение других программ приватизации, либерализацию большинства регулируемых цен, закрытие неплатежеспособных банков, ликвидацию таможенных пошлин на импорт и др.

Способствовал укреплению и развитию отношений страны с международными организациями, такими как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

В апреле 1998 года из-за возникшей напряженности в отношениях между ним и другими лидерами коалиции парламентского большинства Демократической партии и монгольской Социал-демократической партии ушел в отставку.

С 1998 по 2003 работал директором компании «Premier International Co».

В январе 2003 года был избран председателем Монгольской демократической партии, исполнял должность до 2005 года.

В 2005 Энхсайхан участвовал в президентских выборах от своей партии, но получил менее 20% голосов. С 2016 года посол Монголии в Швеции.

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