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  8 мая 2020
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Узбекистан планирует вернуть 11 тысяч соотечественников из-за рубежа

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан принимает меры по возвращению 11 000 граждан из России, Турции, ОАЭ и других зарубежных стран. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании 7 мая.

«Вы в курсе, что во многих странах остались граждане Узбекистана. Исходя из наших возможностей, мы все равно должны их возвратить. Мы уже начали это делать. Планируем привезти наших граждан из России, Турции, Дубая и других мест. Из них 11 тысяч переживают трудности. Мы принимаем меры по их возвращению, в первую очередь», — заявил глава государства.

Мирзиёев подчеркнул необходимость принятия мер предосторожности, отметив, что многие из тех, кто вернулся в Узбекистан с чартерных рейсов, были заражены коронавирусом.

По словам президента, в настоящее время в Узбекистане на карантине находятся 45 тысяч человек.

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