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  8 мая 2020
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В США жители собираются на коронавирусных вечеринках чтобы заразиться
flickr.com, thefuturistics
flickr.com, thefuturistics

CentralAsia (CA) -  В США устраивают «коронавирусные вечеринки», где зараженные люди общаются со здоровыми, пишет пишет Tech Times. Статью перевело ИноСми.

Автор пишет, что люди собираются на них, чтобы как следует повеселиться и главное — заразиться covid-19. Так они надеются подхватить инфекцию, чтобы поскорее получить к ней иммунитет.

Сообщается, что среди приглашенных на такие вечеринки — носители коронавирусной инфекции. Другие же гости стремятся с ним пообщаться.

Издание пишет, что двое людей из около 20 человек, посетивших одну из таких вечеринок, уже получили положительные результаты теста на коронавирус. Их решили не госпитализировать, потому что у больных нет признаков тяжелого течения заболевания.

В то же время ученые сообщают, что нет доказательств относительного того, что в организме переболевших людей вырабатываются антитела, способные защитить организм от повторного заражения.

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