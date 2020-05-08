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  8 мая 2020
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Вьетнам и Монголия продолжают продовольственное сотрудничество во время пандемии

CentralAsia (MNG) -  Спрос на рис в Монголии зависит от импорта на 100 процентов. Страна Северной Азии потребляет в среднем 50 000 тонн риса в год, около 50 процентов которого импортируется из Вьетнама. Однако из-за пандемии COVID-19 страны начали принимать меры по ограничению экспорта некоторых пищевых продуктов в соответствии с их экономическими характеристиками, и существует потенциальный риск нехватки риса и роста цен в Монголии.

Поэтому министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Ч.Улаан, который также является главой межправительственной комиссии Монголия-Вьетнам, обратился к министерству сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама с просьбой оказать помощь в поддержании стабильности импорта риса.

7 мая Ч.Улаан провел встречу с послом Вьетнама в Монголии Нгуен Тхи Доан. В ходе встречи посол Доан пообещала, что Монголия не будет подвергаться ограничениям на экспорт риса, введенным правительством Вьетнама, до конца июня, не коснется Монголии.

Кроме того, обе стороны также договорились разработать рекомендации для экспорта мяса и мясопродуктов, прошедших термообработку, во Вьетнам и предоставить международный ветеринарный сертификат на мясо глубокой заморозки в электронном виде.

Рис является во Вьетнаме главной культурой из всех сельхозпродуктов. Его посевы занимают огромные площади по всей стране на равнинах и, кое-где, в горной местности. По экспорту риса Вьетнам находится на 3-м месте в мире. Урожайность этой культуры во Вьетнаме является одной из самых высоких во всей Юго-Восточной Азии. Конфигурацию Вьетнама часто сравнивают с изогнутым коромыслом с двумя корзинами риса: одно на севере в дельте реки Красной, второе на юге в дельте реки Меконг. Это рисовые житницы не только Вьетнама, но и мирового значения. Почти весь экспорт риса находится в руках двух больших госкорпораций: Северной продуктовой корпорации (Vinafood 1) и Южной продуктовой корпорации (Vinafood 2), которые доминируют во Вьетнамской продуктовой ассоциации (VFA).

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