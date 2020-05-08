Мирзиёев и Назарбаев обсудили ситуацию в регионе

CentralAsia (UZ) - 8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, - сообщила пресс-служба главы государства.



В начале беседы лидеры обменялись теплыми поздравлениями и добрыми пожеланиями в связи с 75-й годовщиной Победы во Второй мировой войне. В ходе телефонного разговора были рассмотрены вопросы, связанные с ликвидацией в приграничных регионах последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище. Поддержаны совместно проводимые первоочередные мероприятия, направленные на оказание необходимой помощи населению, восстановление инфраструктуры и коммуникаций.

Отмечена эффективность осуществляемой в странах борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев особо остановились на вопросах расширения двусторонних отношений стратегического партнерства, прежде всего в торгово-экономической сфере.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки и дальнейшего углубления добрососедских отношений в регионе Центральной Азии.