Монголия готова добывать метановый газ с запасом в 100 млрд тонн

CentralAsia (MNG) - Подписано соглашение о разделе продукции по эксплуатации метана.

Дочернее предприятие Erdenes Mongol LLC, Erdenes Methane LLC и австралийское Jade Methane LLC, совместно работают над проектом по оценке запасов газа метана из угольных пластов и используют этот минерал в качестве энергетического ресурса. С момента заключения инвестиционного соглашения по проекту в мае 2019 года стороны начали разведку метана из угольных пластов на угольных месторождениях Таван-Толгоя.

Они пробурили скважины глубиной 500-900 м в восьми местах, и образцы угля были проверены на состав метана. 22 апреля 2020 года Кабинет министров уполномочил Erdenes Methane заключить соглашение о разделе продукции для газовых месторождений метана угольных пластов на угольных месторождениях Таван-Толгоя, что позволило начать разведку, оценку запасов и технико-экономические обоснования.

6 мая директор Управления по минеральным ресурсам и нефти Х.Хэрлэн и исполнительный директор Erdees Methane Д.Амар подписали соглашение о разделе продукции для разведки и эксплуатации метана из угольных пластов на геологоразведочной площадке Тавантолгоя XXXIII, где был обнаружен и имеется метан.

Геологоразведочный участок оценивает запасы угля более 100 млрд.тонн. Генеральный директор Erdenes Mongol П. Ганхуу выразил надежду, что эксплуатация этого минерала сыграет важную роль в экономическом росте страны и уменьшении загрязнения воздуха.

Было также отмечено, что компания Jade Methane справилась с трудностями, с которыми столкнулся только на первом этапе проекта, не обременяя бюджет страны, и провела разведку метана на угольных месторождениях Таван-Толгоя.

Erdenes Methane - первая государственная компания, которой было разрешено заключить соглашение о разделе продукции.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения