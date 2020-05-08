Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины

CentralAsia (CA) - Тбилиси отозвал из Киева посла после того, как бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Давид Залкалиани.



«Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций», - заявил Залкалиани.

При этом, он добавил, что Грузия не рассматривает вопрос о разрыве дипломатических отношений или пересмотре стратегического партнерства с Украиной.



Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремным срокам.

Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.



Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну. На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как новый президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.



В конце апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам. Как заявлял сам бывший президент Грузии, ему предстояло заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. Однако идея о его назначении не получила поддержки в Верховной раде.