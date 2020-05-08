[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины
Предыстория: Михаил Саакашвили возглавил Исполнительный комитет реформ Украины

CentralAsia (CA) -   Тбилиси отозвал из Киева посла после того, как бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Давид Залкалиани.

«Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций», - заявил Залкалиани.

При этом, он добавил, что Грузия не рассматривает вопрос о разрыве дипломатических отношений или пересмотре стратегического партнерства с Украиной.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремным срокам.
Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.

Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну. На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как новый президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.

В конце апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам. Как заявлял сам бывший президент Грузии, ему предстояло заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. Однако идея о его назначении не получила поддержки в Верховной раде.

print
  • Международный валютный фонд выделит Таджикистану $189,5 млн для поддержки экономики страны
  • Число зараженных коронавирусом в Казахстане перевалило за 4,5 тысяч человек
  • Мэр Москвы продлил карантинные ограничения до 31 мая


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com