Международный аэропорт Алматы продан турецкой компании за $415 млн

CentralAsia (KZ) - Турецкий холдинг TAV Airports Holding выкупил сто процентов акций международного аэропорта Алматы. Стоимость сделки составила 415 миллионов долларов, сообщает Tengrinews.kz.

Сообщается, что доля TAV Airports в консорциуме составит не менее 75%, а передача акций будет происходить после завершения всех юридических процедур.

Аэропорт Алматы станет 15-м по счету в портфеле TAV Airports Holding. «Казахстан является крупнейшей страной в регионе как географически, так и экономически. А Алматы - это крупнейший город страны, на который приходится 20 процентов ее ВВП. Кроме того, это центр современного Шелкового пути, соединяющего Китай, Европу и Африку. У него хороший потенциал, и мы, опираясь на наши знания, будем работать над тем, чтобы реализовать его в полной мере», - сказал президент и генеральный директор холдинга Сани Шенер.

По данным из открытых источников, 100% акций международного аэропорта Алматы принадлежат компании Venus Airport Investment B.V.

Как отметили в пресс-службе КГА, повышения цен на услуги аэропорта из-за смены собственника не ожидается. Комитетом гражданской авиации будет продолжена работа по развитию аэропорта в части увеличения его производственных мощностей, качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов в соответствии с международными стандартами.

Также было известно, что на расширение терминала воздушной гавани планируют потратить 270 миллиардов тенге.

Компания TAV Airports Holding была создана в 1997 году группой компаний Tepe и Akfen. Основная деятельность - управление стамбульским аэропортом имени Ататюрка, международным терминалом аэропорта Эсенбога (Анкара), международными терминалами в аэропортах Аднан Мендерес (Измир), Газипаша-Анталья, Милас-Бодрум в Турции.

Также компания управляет тбилисским аэропортом, аэропортом в Батуми, аэропортом Монастир имени Хабиба Бургиба в Тунисе, аэропортами Медины в Саудовской Аравии и Загреба в Хорватии. В 2018 году компания предоставила услуги 152 миллионам пассажиров и обслужила около 1 миллиона рейсов.

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