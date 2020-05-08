Сурдопереводчица С.Бямбадэлгэр награждена орденом Золотого Солнца

CentralAsia (MNG) - Монгольский паралимпийский комитет наградил сурдопереводчицу С.Бямбадэлгэра орденом Золотого Солнца за вклад в профессию. С.Бямбадэлгэр хорошо известна как сурдопереводчица в программе Цагийн Хурд (программа «Колесо времени») монгольского общественного телевидения.

В течение 25 лет она работает мостом для людей с ограниченными возможностями и преподает в Центре реабилитационной подготовки Генерального агентства по развитию людей с ограниченными возможностями.

С.Бямбадэлгэр пояснил, что из-за отсутствия надлежащей учебной базы для сурдопереводчиков в Монголии в стране их всего десять. Отсутствие средств обучения означает, что переводчикам приходится учиться за границей.

Сурдопереводчик (от фр. sourd — глухой) — лицо, владеющее жестовым языком и осуществляющее перевод на жестовый язык с какого-либо национального языка или наоборот. В мире насчитывается несколько десятков жестовых языков и их диалектов. В стране с единым словесным языком может сформироваться несколько жестовых. И наоборот, одна система жестов может использоваться на территории, где применяются различные словесные языки. Для упрощения общения людей из разных стран экспертами Международной федерации глухих был разработан международный язык жестов жестуно.

Исследование Рочестерского Технологического Института показало, что работа сурдопереводчика является одной из наиболее опасных профессий в мире.

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