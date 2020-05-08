Монголия планирует эвакуировать своих граждан из Индии на следующей неделе

CentralAsia (MNG) - Заместитель премьер-министра Монголии Ө.Энхтувшин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Монголии Мохиндером Пратапом Сингхом, чтобы обсудить недавнее решение Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям (ГКЧ) о проведении чартерного рейса в Индию для эвакуации граждан Монголии.



На сегодняшний день около 480 граждан Монголии в Индии подали свои запросы на возвращение домой, из которых 21 имеет медицинские условия, из них 164 студента, 260 детей в возрасте до 18 лет, а остальные 44 имеют другие оправдания.

На встрече вице-премьер Ө.Энхтувшин сказал: «Мы планируем зафрахтовать самолет с максимально возможной вместимостью. Поскольку монголы в Индии находятся в нескольких частях страны, оперативная группа ГКЧ, Министерство иностранных дел и посольство Монголии в Индии работают над тем, чтобы выяснить, в каком городе проживают наши граждане в большом количестве и куда должен выполняться рейс. Оперативной команде ГКЧ было приказано принять решение о дате чартерного рейса на следующей неделе в эти выходные». Затем он попросил посла изучить возможность проверки пассажиров чартерного рейса на наличие коронавируса.

Посол Мохиндер Пратап Сингх выразил свое удовлетворение тем, что Всемирная организация здравоохранения высоко оценивает усилия Монголии в отношении Covid-19, и полностью поддержал решение Монголии об эвакуации своих граждан, сообщив при этом, что в течение 41 дня Индия отправила на карантин около одного миллиарда человек.

В настоящее время в Монголии живут и работают более 200 граждан Индии.

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