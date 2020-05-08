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  8 мая 2020
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Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа
Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА

CentralAsia (CA) -  Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа. Об этом сообщает БЕЛТА.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что с учетом значимости президентских выборов для страны депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа.

По словам Андрейченко, эта работа будет проводиться как непосредственно в парламенте, так и в избирательных округах, чтобы выборы президента прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией, пишет издание.

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