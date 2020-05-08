Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа

Фото: БЕЛТА

CentralAsia (CA) - Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа. Об этом сообщает БЕЛТА.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что с учетом значимости президентских выборов для страны депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа.

По словам Андрейченко, эта работа будет проводиться как непосредственно в парламенте, так и в избирательных округах, чтобы выборы президента прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией, пишет издание.