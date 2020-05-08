Восемь узбекских врачей вылетели в Душанбе для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

CentralAsia (TJ) - Восемь узбекских врачей-вирусологов и эпидемиологов, которые имеют опыт борьбы коронавирусом, вылетели сегодня, 8 мая, в Душанбе для оказания содействия таджикским коллегам в борьбе с коронавирусом.

Данный визит врачей осуществляется в рамках оказания гуманитарной помощи соседнему государству, сообщила в МИД Узбекистана.

Отправившиеся в Таджикистан врачи - анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, эпидемиологи, инфекционисты и вирусологи будут помогать таджикскому медицинскому персоналу в организации профилактики, контроля и лечения COVID-19.

В Таджикистане, по состоянию на 7 мая, было выявлено 461 случаев коронавируса. Скончались 12 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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