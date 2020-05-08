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  8 мая 2020
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Президенты Узбекистана и Беларуси поздравили друг друга с Днём Победы

CentralAsia (UZ) -  Президенты Узбекистана и Беларуси 8 мая провели телефонный разговор.

Как сообщила пресс-служба главы Узбекистана, лидеры государств обменялись поздравлениями и пожеланиями в связи с наступающим праздником – 75-летием Победы над фашизмом.

Рассмотрены современное состояние и перспективы многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью.

Состоялся также обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной политики и региональной повестки.

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