Президенты Узбекистана и Беларуси поздравили друг друга с Днём Победы

CentralAsia (UZ) - Президенты Узбекистана и Беларуси 8 мая провели телефонный разговор.

Как сообщила пресс-служба главы Узбекистана, лидеры государств обменялись поздравлениями и пожеланиями в связи с наступающим праздником – 75-летием Победы над фашизмом.

Рассмотрены современное состояние и перспективы многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью.

Состоялся также обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной политики и региональной повестки.