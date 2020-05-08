В Туркменистане заведены уголовные дела на двух женщин за распространение видео об урагане

CentralAsia (TM) - На двух человек из 66 задержанных заведены уголовные дела за распространение видео об урагане и его последствиях в Туркменабате, сообщают «Хроники Туркменистана».

Сообщается, что задержанные - обе женщины. Одна из них 1968 года рождения, жительница микрорайона Химик Туркменабата обвиняется по статьям 212 и 192 Уголовного кодекса. Первая статья – публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей, наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет. Вторая – клевета в отношении прокурора, следователя или лица, производящего дознание в связи с производством предварительного расследования или дознания, наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.

Вторая женщина, 1971 года рождения, жительница 3-го микрорайона Туркменабата, не стала отрицать, что снимала и пересылала видео своего разрушенного дома за рубеж. Оно отправлено дочери, у которой мать просила помощи для восстановления дома. Следователь грозил привлечь ее к административной ответственности. В ответ женщина заявила, что вместо помощи после урагана с нее, наоборот, хотят взять денег.

Следователь открыл дело по статье 192 УК, обвинив ее в клевете в отношении судебных и следственных органов.

В настоящее время обе женщины переведены в зону временного (досудебного) содержания учреждения LBK/9.

В отношении оставшихся задержанных также ведется предварительное расследование.

Как сообщалось ранее, вместо оказания помощи пострадавшим, полиция региона направила силы на поиск людей, загружающих в интернет фото и видео последствий урагана.