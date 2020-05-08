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  8 мая 2020
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Минздрав назвал время второй волны коронавируса в Казахстане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Минздраве Казахстана назвали возможное время второй волны коронавируса в стране, передает Tengrinews.kz.

Директор Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Казахстана Дамира Кобжасарова отметил, что второй подъем заболеваемости прогнозируется на вторую половину осени.

«Всему населению необходимо помнить, что вирус есть. Он не ликвидирован не только у нас, но и не в одной другой стране. Есть бессимптомные носители, которые рано или поздно могут передать данную инфекции восприимчивому организму, который будет болеть», - сказал он.
Коронавирус в Казахстане
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