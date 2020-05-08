Велотранспорт — будущее европейских городов

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CentralAsia (CA) - Во многих странах строгие карантинные меры постепенно ослабляются. В города возвращается жизнь, но страх остается: политики ломают голову над тем, как выпустить миллионы людей на улицы и не допустить второй волны заражения. Поход в офис, магазин и даже ресторан может быть сопряжен с минимальным риском для здоровья, но как себя обезопасить в общественном транспорте?

Страх перед толпами неизбежно приведет к росту частных способов передвижения, считают эксперты. Чтобы спасти города от выхлопных газов и многочасовых пробок, власти многих европейских стран делают ставку на велотранспорт, сообщает Euronews.

«Велосипед — самая дешевая и эффективная альтернатива. Для того, чтобы сделать велосипедные маршруты доступными, не нужно менять морфологию города», - считает профессор архитектуры мадридского университета CEU San Pablo Карлос Ф. Лахоз.

В период с мая по сентябрь итальянский Милан планирует оборудовать 35 км новой велосипедной инфраструктуры. В Брюсселе велосипедисты временно займут полосы на главных городских улицах. Во многих районах бельгийской столицы максимальная скорость движения автотранспорта снизится до 20 км/ч.

«То, что мы наблюдаем сейчас по всей Европе, - это новая велосипедная политика, новая велосипедная инфраструктура, временная и постоянная. Это верный ответ на санитарный кризис, потому что на велосипедной дорожке легко держать дистанцию. Между людьми как минимум пара колес», - сказал Euronews со-президент Европейской ассоциации велосипедистов Мортен Кабелл.

Во Франции, где смягчение карантина начнется 11 мая, власти планируют потратить 20 млн евро на поддержку этого вида транспорта. Чтобы побудить французов крутить педали, правительство выделит владельцам велосипедов чуть более 50 евро на починку железного коня в специализированных мастерских. Также страна планирует оборудовать временную велосипедную инфраструктуру в том числе за счет автомобильных полос.

«Мы хотим, чтобы этот период стал переломным для велокультуры, и для велосипеда после выхода из карантина настал звездный час», - написала в своем Twitter министр комплексных экологических преобразований страны Элизабет Борн.

НКО критикуют европейских политиков за то, что большинство из принимаемых мер носят временный характер. «Временные меры прекрасно подходят, чтобы показать преимущества велосипедов и большего числа пешеходов. Но, конечно, временных мер недостаточно, нужны и постоянные. Больше городов должно превратиться в Копенгаген или Амстердам», - считает Кабелл.

По его словам, велосипеды не только более здоровый, но и более эффективный способ передвижения, поскольку велодорожка способна пропускать до семи человек больше, чем автомобильная. «Нет никаких сомнений, что велосипеды - будущее наших европейских городов», - убежден он.

Идея изменить транспортную структуру городов не нова. Французская столица задумала пересесть на велосипеды еще до начала пандемии. По официальным данным, в 2019 году велотрафик увеличился на 54%. В январе мэр Анн Идальго опубликовала концепцию развития Парижа как «15-минутного города», в котором торговые и рабочие узлы находятся в пешей или велосипедной доступности от жилых кварталов.

Но эксперты предупреждают, что в большинстве менее развитых городов такое устройство общественного пространства невозможно: рабочие места или школы находятся слишком далеко от жилых кварталов. В таких условиях избежать возврата к использованию общественного транспорта или автомобилей невозможно.

«Нет смысла убеждать жителя такого города три часа крутить педали, чтобы попасть на работу, а потом еще три часа, чтобы вернуться. Проблема плотности населения и управление ею - ключ к пониманию того, как пандемия скажется на городах», - считает американский социолог Ричард Сеннет.