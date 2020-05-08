Кукушка из Монголии пролетела 6300 км за семь дней из Кении в Бангладеш

CentralAsia (MNG) - Монгольская кукушка по имени Онон привлекла онлайн-внимание индусов , пролетев 6300 километров за семь дней из Кении в Бангладеш. Мигрирующая птица была оснащена солнечным передатчиком экспертами из Birding Beijing в июле 2019 года, чтобы лучше понять характер миграции птиц. После того, как 4 мая чиновник Индийской лесной службы (IFS) Парвин Касван написал об этом в Твиттер , интерес к Онону в Индии резко возрос, поскольку многие пытались проследить его путь.

Данные передатчика показали, что Онон покинул Кению 29 апреля и пересек Аравийское море, прежде чем долетел до Индии и полетел дальше вглубь страны.

Интересно, что кукушки летают без перерыва над водой, а это значит, что Онон не ел, пролетая над Аравийским морем. Сигналы от солнечного передатчика, установленного на птице, собираются спутниками и отправляются обратно на Землю, что позволяет экспертам отслеживать путешествие. Данные Глобального датчика местоположения (GLS) указывают на то, что птица направляется в Китай.

Однако Онон не единственная монгольская кукушка, совершившая путешествие из Восточной Африки. Birding Beijing показал, что еще одна птица по кличке Баян, также, вылетела из Сомали в 30 км к северо-западу от Калькутты в Западной Бенгалии, Индия. Баян также проехал около недели, вылетев из Сомали 2 мая и пролетев около 5800 километров.

Отслеживание птиц стало возможным благодаря проекту (Mongolian Cuckoo Project) монгольской кукушки, в котором участвуют различные эксперты, которые установили датчики на пять кукушек: одну восточную кукушку и четыре обыкновенных кукушки с солнечными передатчиками в период с 4 июня по 8 июня 2019 года. Им дали имена дети-школьники, которые также следят за ними, чтобы узнать больше об их миграционных маршрутах и действиях. Примечательно, что птицы путешествуют инстинктивно, в основном в поисках пищи.

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