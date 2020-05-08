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  8 мая 2020
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США выделили $100 тыс на помощь семьям, пострадавшим от трагедии на Сардобинском водохранилище

CentralAsia (UZ) -  Агентство США по международному развитию (USAID) выделяет 100 000 долларов местной организации для закупки и распределения необходимых предметов первой необходимости среди семей, пострадавших от стихийного бедствия. Сильные дожди и штормовые ветры привели к обрушению части плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области к югу от Ташкентской области 1 мая 2020 года. В дополнение к ущербу домашним хозяйствам, социальной инфраструктуре, дорогам, энергетике, связи и системы водоснабжения, наводнения повредили сельскохозяйственную инфраструктуру в этом районе и повлияли на посевы хлопка, зерновых и бахчевых культур, что отрицательно скажется на экономическое положение фермеров и области. По меньшей мере, четыре человека погибли в результате обрушения и во время последующих усилий по оказанию помощи.

«Я выражаю искренние сочувствия жителям Сырдарьинской области. Правительство и граждане Узбекистана быстро мобилизовались для устранения последствий этого стихийного бедствия», - сказал посол США Дэниел Розенблюм. «Правительство США испытывает гордость в связи с тем, что оказывает поддержку семьям, пострадавшим от этой трагедии».

Правительство США будет помогать Узбекистану в его усилиях по реагированию на кризис и восстановлению после него, путём распределения продовольствия и других критически важных предметов снабжения нуждающимся семьям, которые были эвакуированы из своих домов после прорыва плотины, - отметили в пресс-службе американского посольства.

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