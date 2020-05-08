Медицинское оборудование, произведенное в Монголии, может быть поставлено на наш рынок, - дипработник США

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Д. Цогтбаатар, президент Монгольской национальной торгово-промышленной палаты О.Амартувшин и заместитель главы миссии в посольстве США в Монголии Григори Мэй ознакомились с фармацевтической фабрикой «Мөнхийн Тун».

С начала года завод выпустил 3,5 миллиона лицевых масок для государственных резервов. В настоящее время они производят 150 тысяч лицевых масок в день с повышенной способностью удовлетворять потребности граждан. Они также начали производить средства индивидуальной защиты для медицинских работников и сотрудников, работающих в опасных условиях во время пандемии с февраля. За этот период завод предоставил в общей сложности 85 тысяч защитных средств для государственных резервов и 50 тысяч защитных средств для комиссий, полученных от Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка.

Материал, используемый для производства медицинского снаряжения, полностью соответствует стандартам качества, так как он приобретен на южнокорейском заводе, который экспортирует в США, подчеркнули руководители завода.

В Монголии зарегистрировано 42 завозных случая COVID-19, из которых 13 выздоровели. За это время ни один врач, ни персонал больницы не заразились, что свидетельствует о достаточном качестве средств индивидуальной защиты монгольского производства, подчеркнул министр иностранных дел Д.Цогтбаатар. Затем он отметил, что видит возможность экспортировать эти виды продукции в другие страны после пандемии.

Заместитель главы миссии в посольстве США в Монголии Грегори Мэй сказал: «Для Монголии является гордым достижением, когда внутри страны производится защитное снаряжение, которое соответствует гигиеническим стандартам и стандартам качества в это трудное время глобальной пандемии. Поскольку товарооборот между нашими странами ниже наших ожиданий, мы заинтересованы в новых возможностях для расширения торгов в рамках стратегического партнерства. После монгольской кашемировой продукции я считаю, что больничное снаряжение можно также выставить на рынок США», и отметил, что рассматриваются все возможные пути для расширения экономического партнерства с Монголией независимо от географического расстояния и транспортных трудностей между двумя странами, -передает ИА Монцамэ.

Грегори Мэй прибыл в Монголию в августе 2019 года в качестве заместителя главы миссии в посольстве США в Улан-Баторе. Он поступил на дипломатическую службу в 2000 году и недавно работал генеральным консулом в консульстве США в Шеньяне, Китай. У Мэя было два предварительных назначения в Китае в Генеральном консульстве США в Гуанчжоу и в посольстве США в Пекине. Он также работал в посольстве США в Риме, Италия. В Вашингтоне он служил в качестве специального помощника заместителя министра по политическим вопросам, старшего сотрудника по надзору в Оперативном центре и офицера на стойках в Китае и Вьетнаме.

До поступления на дипломатическую службу Мэй работал помощником директора и научным сотрудником по китайским исследованиям в Центре Никсона, аналитическом центре внешней политики в Вашингтоне, округ Колумбия. С 1993 по 1996 год он работал журналистом в Международном общинном радио Тайбэя, англоязычная радиостанция в Тайване. Находясь на Тайване, он также работал корреспондентом Newsweek.

Мистер Мэй родился в Остине, штат Техас, и окончил Техасский университет. Он также получил степень магистра в области китайских исследований в Школе углубленных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса. Он женат на Маргарет Мэй, и у них трое детей.

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