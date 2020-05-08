В эпицентре пандемии Италии уровень смертности превышает 568% средней по стране. Почему?

CentralAsia (CA) - Италия — страна, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса. Однако на Апеннинском полуострове замечены различия в показателях уровня заражения и смертности от вируса, пишет немецкий журнал Foсus.



Пример итальянского города Бергамо показывает, что фатальные ошибки со стороны больниц и властей способствовали сильному распространению вируса.



Новое исследование Национального статистического управления Istat показывает, насколько сильно пандемия повлияла на всю страну и особенно на богатую северную часть Италии.



В исследовании изучалась смертность населения в 6866 из 7904 итальянских муниципалитетов в период с 20 февраля по 31 марта. С 2015 года по 2019 год в среднем за этот период умерло около 65 тыс. человек. В 2020 году зарегистрировано более 90 тыс. смертей, что примерно на 25 тыс. человек больше, чем за тот же период предыдущих лет, когда не было пандемии. Это говорит об увеличении смертности на 38%.



Еще более печальная картина наблюдается в отдельных провинциях. Провинция Бергамо является эпицентром коронавируса в Италии. Там уровень смертности во много раз выше, чем в среднем по всей стране, а именно на 568%. Военные машины, доставившие тела в крематории других городов Ломбардии в конце марта, из-за перегруженности Бергамских кремоториев, стали печальным синонимом последствий пандемии на севере Италии.

Исследователи задаются вопросом, почему на официальной статистике гражданской защиты Италии доля случаев коронавируса составляет всего лишь 54%. Что касается остальных 46% эксперты из статистического управления приводят три возможные причины, которые могут объяснить высокую смертность:





причина смерти, напрямую связанная с Covid-19, но не подтвержденная перед захоронением путем взятия мазка;

причина смерти, при которой у пациентов, не прошедших тестирование, коронавирус, например, ускорил развитие серьезных, ранее существовавших заболеваний органов, что привело к летальному исходу;

причина смерти, которая была вызвана перегрузкой больниц, так как больницы по всей стране призывали обращаться к ним только при явных симптомах или потому что пациенты сами не обращались в больницу, так как боялись подвергнуть себя повышенному риску заражения.

Случай в больнице в Фенароли-ди-Альцано показывает, что катастрофическое санитарное управление могло также способствовать ситуации в провинции Бергамо. Прокуратура Бергамо в настоящее время расследует дело клиники в Валь-Сериана, которая особенно сильно пострадала от пандемии.



Расследование должно выяснить, была ли эпидемия вызвана халатностью. Сейчас известно, что первые пациенты с коронавирусом во второй половине февраля не были изолированы от других пациентов больницы в течение нескольких дней.



Также неясно, почему 23 февраля, когда первые города на севере Италии были изолированы, отделение неотложной помощи больницы закрылось на несколько часов, а затем снова было открыто, пишет издание.