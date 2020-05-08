В Туркменистане открыли первую гостиницу для животных

CentralAsia (TM) - Рядом с ветеринарной кликой в городе Анау в Туркменистане возведён комплекс для временного содержания животных. В церемонии его открытия принял участие в качестве председателя Ассоциации «Türkmen alabaý itleri» министр промышленности и строительного производства Сердар Бердымухамедов, сообщает издание TDH.



Комплекс для временного содержания животных, или зоогостиница, - первое в своем роде учреждение в Туркменистане, созданное на государственном уровне. Комплекс предназначен для передержки домашних питомцев: кошек, собак, птиц и др., а также рыбок, для которых предусмотрен аквариум.

Осмотр внутреннего обустройства здания Сердар Бердымухамедов начал с зоомагазина, расположенного сразу у входа и привлекающего внимание яркими экзотическими пернатыми. Разведение декоративных и певчих птиц – ещё одна, дополнительная специализация данного комплекса. Помимо этого, зоомагазин предлагает широкий ассортимент аксессуаров для домашних животных, кормов и всего того, что может пригодиться для его содержания.

Сама гостиница разделена на несколько зон. Первая из них – для птиц (попугаев, канареек, певчих). Это специально оборудованное помещение с клетками для временного содержания и для племенного размножения.

Дальше начинается зона кошек и собак. Собачий «отель» рассчитан на 32 «номера», среди которых – 20 больших, «двухкомнатных» и 12 размером поменьше.

При размещении гостиницы для животных приняты во внимания требования СЭС, согласно которым подобные заведения должны располагаться на расстоянии не менее 150 метров от жилых домов.

В задачи гостиницы входит обеспечение безопасности и комфортного содержания животного, предотвращение его возможного побега или получения травм во время пребывания, наблюдение ветеринара и оказание ветеринарной помощи, в случае необходимости, организация своевременного питания животного, выгулов на свежем воздухе, соблюдение санитарно-гигиенических норм при содержании.