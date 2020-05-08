В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 522 человек

- Таджикистан, общество
- 19:08, 08 мая 2020
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CentralAsia (TJ) - За последние сутки в Таджикистане зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 8 мая сообщило Министерство здравоохранения страны.
За сутки от вируса скончались два пациента, общее количество жертв в стране составляет 14 пациентов, количество зараженных коронавирусом достигло 522 человек.
На данный момент под наблюдением врачей находятся 4286 человек.
Из 522 новых случаев, в городе Душанбе зарегистрировано 233 случая, Согдийской области — 139, ГБАО — 18, Хатлонской области — 59, по районам республиканского подчинения — 83.
Коронавирус в Таджикистане
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