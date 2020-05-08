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  8 мая 2020
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Перестрелка на кыргызско-таджикской границе. Двое таджикистанцев тяжело ранены

CentralAsia (TJ) -  В джамоате Чоркух Исфаринского района на таджикско-кыргызской границе произошел пограничный конфликт, сообщает пресс-служба пограничных войск Таджикистана.

Конфликт произошёл примерно в 18:00 в пограничном местечке Кумазор.

«Причиной конфликта является произвольное присвоение 4 га земли гражданами Республики Кыргызстан. Эти земли по нормативно-правовым актам принадлежат Таджикистану. Пограничники Кыргызстана вместо урегулирования конфликта выступали в качестве провокаторов и открыли огонь в сторону безоружных жителей Таджикистана. В результате граждане Фазлиддин Фозилов, 1983 года рождения, и Айёмиддин Шарипов, 1971 года рождения, получили тяжелые ранения», - сообщает Погранслужба Таджикистана.

Отмечается, что в результате проведения двусторонних мер эскалация конфликта была предотвращена. Ведутся переговоры между пограничниками и представителями двух стран для полной стабилизации ситуации.

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