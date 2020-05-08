В Узбекистане найден живым второй сотрудник Нацгвардии, унесённый потоком воды при эвакуации граждан

CentralAsia (UZ) - Троих сотрудников Нацгвардии Узбекистана унесло потоком воды в процессе эвакуационных работ на Сардобинском водохранилище. Одного из них нашли живым, сообщил начальник отдела по воспитательным и идеологическим вопросам Национальной гвардии Тулкин Кодиров.

Как сообщается, "в результате поисковых работ капитан Ибрагимов был найден в 15 километрах от места происшествия, сейчас его состояние оценивается как стабильное".

Кодиров добавил, что 3 мая в 8:00 был найден труп сержанта третьего разряда Суярова в махалле «Кичик Бобур» Ахилликского села Акалтынского района.

Работа по поиску третьего солдата пока продолжается.

О том, когда именно был найден живым второй сотрудник Нацгвардии, унесённый потоком 1 мая, и почему так долго длились его поиски, не уточняется.

Ранее президент Шавкат Мирзиеев сообщил, что в результате катастрофы в Сардобе погибли четыре человека, один человек пропал без вести.

1 мая на водохранилище «Сардоба» Сырдарьинской области из-за повреждения дамбы произошёл выброс воды. В результате произошедшего в Узбекистане были эвакуированы свыше 70 тысяч человек.