На ночь в Казахстане зарегистрированы 40 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:25 в Казахстане зарегистрированы 40 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи выявлены в городе Алматы - 20, Восточно-Казахстанской области - 10, Атырауской области - 3, Павлодарской области - 2, городе Нур-Султан - 2, Жамбылской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1, Алматинской области - 1, Кызылординской области - 1.

Всего в Казахстане зарегистрировано 4834 случая коронавируса.

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