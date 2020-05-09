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  9 мая 2020
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За сутки в Узбекистане от коронавируса выздоровели 119 пациентов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане сегодня поправились 119 пациентов и по сравнению с предыдущими днями достигнут рекордный показатель выздоровления. Итого по стране полностью вылечились 1775 человек, сообщил Минздрав.

В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте от коронавирусной инфекции полностью выздоровело и отправлено на реабилитацию 21 и Сурхандарьинской области – 6, всего 27 пациентов.

В Ташкенте полностью выздоровели 548, а в Сурхандарьинской области – 35 человек.

В настоящее время по всей стране от коронавирусной инфекции полностью излечились 1775 человек.

В настоящее время число случаев заражения коронавирусной инфекцией в нашей стране составляет 2324, и помимо тех, кто выздоровел и умер, в общей сложности проходят лечение 539 пациентов.

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