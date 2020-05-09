День Победы: Монгольский ветеран Д.Дэнзэн о блокадном Ленинграде и битве за Сталинград

CentralAsia (MNG) - Что мы знаем о самых страшных войнах? Я узнавал о них только из книг и кино. Когда был мальчиком, любил читать Константина Симонова. Его романы «Товарищи по оружию», «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются» и другие.

Вот рассказ живого свидетеля о самой ужасной войне в истории человечества. Это история участия ветерана из Монголии Дагвын Дэнзэн в боях под блокадным Ленинградом и самом ужасающем сражении - битве под Сталинградом.

Сейчас ему 96 лет. Живет в префектуре Баянзурх города Улан-Батор. Он уроженец хошуна Намнан-Уул, Цэцэрлэгмандал сомона, сегодняшнего Хутаг-Өндөр сомона, Булган аймака. Когда ему было 19, его призвали в ряды Монгольской народной армии. Однако на самом деле он был добровольцем.

Был 1940 год, на границе Монголии (тогдашней МНР) квантунская армия провоцировала стычки, большие и мелкие бои. Дагвын Дэнзэн в армии служил старшиной взвода ремонта пушек, и под руководством советского специалиста Н.Сынутина учился ремонтировать телескопические прицелы, предназначенные для артиллерийских орудий.

Д.Дэнзэн или Давыдов в настоящие дни



-Почему вы добровольно пошли в армию?

-Наш отец покинул этот мир, когда мы были маленькие. Тогда я учился в монастыре хошуна Намнан-Уула, который мне пришлось покинуть, чтобы жить вместе с матерью и братьями. Но моя мама хотела, чтобы я получил образование. Поэтому я закончил среднюю школу Хөвсгөл аймака. После средней школы я получил путевку преподавательского техникума. Но что-то звало меня к военной службе, и я отправился в военный отдел Булган аймака. Военная комиссия мне отказала, потому что я был слишком невысок, и вес тоже не подходил. Я попросил помощи своего брата, который работал шофером в Булган аймаке, и «закулисным путем» пошел в армию. В армии ремонтировал телескопические прицелы для артиллерии. Нашим наставником был советский специалист Н.Сынутин. В апреле 1941 года мы в составе 6 человек закончили курс Сынутина.

-А как вы попали на войну в СССР? Были в блокадном Ленинграде? Расскажите об этом, пожалуйста!

-Когда мы делали ремонт в корпусе артиллерии, который находится в Хэнтий аймаке, меня и моего напарника Гончигийн Лутаа призвали в Улаанбаатар. Это было в мае 1941 года. Оказалось, нас призвали, чтобы послать в Ленинградское Краснознаменное Артиллерийско-техническое училище. Там до нас не учились монгольские курсанты. Нас курировал старшекурсант Иван Павлович Шевлягин. Пока ждали учебного месяца, 22 июня началась война. Директор училища, генерал, приказал курсантам защищать город. И нам двоим в том числе. Он дал нам русские фамилии, например, я – Дагвын Дэнзэн стал Давыдов, мой друг Гончигийн Лутаа стал Гончаров.

- Так начали воевать Давидов и Гончаров?

- Да. «Что бы ни случилось, вы двое будете Давыдовым и Гончаровым до конца, пока не вернетесь в Монголию», сказал наш генерал. Так мы защищали Ленинград. В начале октября 1942 года, дети и старики начали умирать от голода. Суровое было время. Мы с Лутаа защищали Ленинград в целый год.

-Ваш друг Лутаа умер от вражеской пули?

-До ноября 1942 года Ленинград был в блокаде. А потом со взводом артиллерии мы прорвали осаду противника и прошли на Урал. В это время фашисты стали атаковать Сталинград, поэтому советская армия сосредоточила свои усилия на Урале, чтобы атаковать по трем направлениям. Наш артиллерийский взвод училища присоединился к донскому фронту. Утром, в 6 часов, началась артиллерийская стрельба из 120 тысяч пушек и гаубиц. Более 2000 танков и пехота начали атаку. Так, в рядах советской армии, мы принимали участие в Сталинградской битве. Лутаа во время вражеской бомбардировки получил тяжелое ранение в грудь. Я сам привез его в военный лазарет. И остался совсем один среди русских. Не знал язык, потерял друга, мне было очень трудно. Но я воевал как мог. К счастью, я не получил ни царапины. 3 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва.

После этого мне приказали вместе с раненым товарищем возвращаться в город Саранск, Мордовия. А в июне мы отправились в Ижевск поездом. Там были курсанты нашего училища и генерал. Но к сожалению, здоровье Лутаа каждый день ухудшалось, и в ноябре 1943 года он умер в Ижевске. Очень трудно было после похорон друга. Ведь нас было всего двое - монголов.

В 1944 году Ленинград был освобожден, и наша школа вернулась в Ленинград из Ижевска. Не было границ радости ленинградцев. Народ от мала до велика выражало сердечную благодарность воинам, самоотверженно сражавшимся за освобождение Ленинграда. Но город стал неузнаваем.

Фашистский генерал-полковник Ф. Гальдер писал в своём дневнике: «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землёй, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые в противном случае мы будем кормить в течение зимы. Задачу уничтожения городов должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки».

Ленинград именно «стерли с лица земли». Мы работали с 8 утра до 10 часов ночи, чтобы восстановить город, а потом до 2 часов ночи были классы в училище. После окончания училища, в 1944 году я возвратился домой в Монголию. Когда прошел через КПП Алтанбулаг, прослезился от радости.

Д.Дэнзэн или Давыдов служил в Монгольской Народной армии в течение 42 лет.

- Вы не могли связываться с родными во время войны?

-Да, не было возможности. Когда приехал в Улаанбаатар, где-то около моста реки Сэлбэ внезапно встретился с братом. Он обнимал меня, плакал и только повторял: «Ты жив!». Тогда я узнал, что наша мама умерла. Не дождалась сына. Я стал работать на ремонтном заводе артиллерии, стал начальником. И служил в Народной армии Монголии в течение 42 лет. Кстати, когда посетил СССР годовщину победы в ВОВ, в 1967 году, встретился с тем самым старшекурсником, Иваном Павловичем Шевлягиным. Однажды генерал Лхагвасүрэн призвал меня. Я немного испугался встречи с ним. Это было в 1961 году. Оказалось, И.П. Шевлягин послал письмо генералу, в котором спрашивал обо мне. В начале войны, когда мы разлучились, Лутаа и я не знали что подарить ему. Он первым из нашего училища отправился на фронт. Мы оторвали наши маленькие фотографии с пропуска училища и подарили ему. А Иван Павлович послал эти фото в конверте. Он с самого начала войны сражался за родину и выжил. А я в 1945 году принял участие в освободительной войне, сражался в зенитном дивизионе с 76,2 мм пушкой с японцами. Тогда мы уничтожили 8 вражеских самолетов. Но, к сожалению, не нашли информации об этом в архиве.

Перевел с монгольского Татар С.Майдар

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