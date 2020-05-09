[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В центре Берлина высветили слово «спасибо» на русском языке. Фото

CentralAsia (CA) -  В Берлине на Бранденбургских воротах вечером 8 мая высветили слово «спасибо» на русском, английском, французском и немецком языках. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Поздним вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма, говорится в сообщении.

Также канцлер Германии Ангела Меркель и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер почтили память жертв нацизма.

Они возложили венки в главном мемориале жертвам войны и тирании в Германии Нойе Вахе (Neue Wache), чтобы почтить память жертв нацизма.

«Освобождение пришло извне. Оно должно было прийти извне - слишком глубоко увязла эта страна в своем зле, в своей вине. Но и экономическое возрождение и новое демократическое начало в западной части Германии стали возможными исключительно благодаря великодушию, проницательности и готовности к примирению, проявленным бывшими военными противниками», - сказал Штайнмайер.

print
  • В Монголии выявлен 42-й завозный случай коронавируса
  • Фоторепортаж — Как выглядит Улан-Батор во время строгого карантина
  • Медицинское оборудование, произведенное в Монголии, может быть поставлено на наш рынок, - дипработник США


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com