В центре Берлина высветили слово «спасибо» на русском языке. Фото

CentralAsia (CA) - В Берлине на Бранденбургских воротах вечером 8 мая высветили слово «спасибо» на русском, английском, французском и немецком языках. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Поздним вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма, говорится в сообщении.

Также канцлер Германии Ангела Меркель и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер почтили память жертв нацизма.

Они возложили венки в главном мемориале жертвам войны и тирании в Германии Нойе Вахе (Neue Wache), чтобы почтить память жертв нацизма.

«Освобождение пришло извне. Оно должно было прийти извне - слишком глубоко увязла эта страна в своем зле, в своей вине. Но и экономическое возрождение и новое демократическое начало в западной части Германии стали возможными исключительно благодаря великодушию, проницательности и готовности к примирению, проявленным бывшими военными противниками», - сказал Штайнмайер.