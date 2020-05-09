В Южной Корее за сутки коронавирусом заразились 18 человек
- Азия и мир, общество
- 10:40, 09 мая 2020
- Просмотров: 508 Кыргызча
CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Южной Корее зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
На 9 мая общее количество случаев коронавируса в Корее достигло 10 840. От вируса скончались 256 пациентов.
Между тем, на сегодняшний день число зараженных в мире приблизилось к 4 миллионам человек, число жертв составило более 274 тысяч человек.