В Южной Корее за сутки коронавирусом заразились 18 человек

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Южной Корее зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

На 9 мая общее количество случаев коронавируса в Корее достигло 10 840. От вируса скончались 256 пациентов.

Между тем, на сегодняшний день число зараженных в мире приблизилось к 4 миллионам человек, число жертв составило более 274 тысяч человек.