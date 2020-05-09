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  9 мая 2020
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В Южной Корее за сутки коронавирусом заразились 18 человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Южной Корее зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

На 9 мая общее количество случаев коронавируса в Корее достигло 10 840. От вируса скончались 256 пациентов.

Между тем, на сегодняшний день число зараженных в мире приблизилось к 4 миллионам человек, число жертв составило более 274 тысяч человек.

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