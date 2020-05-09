День Победы: В воздушном параде в Москве примут участие 75 воздушных судов
- Азия и мир, общество
- 12:16, 09 мая 2020
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CentralAsia (CA) - В честь 75-годовщины Победы в Великой отечественной войне в авиационной части над красной площадью в Москве пролетят 75 воздушных судов.
Воздушный парад планируют начать в 10 утра по московскому времени.
Над площадью пройдут 20 вертолетов и 55 самолетов. Вертолеты пройдут на высоте 150 метров со скоростью 20 км/ч, самолеты пройдет чуть выше и гораздо быстрее.