День Победы: В воздушном параде в Москве примут участие 75 воздушных судов

Архивное фото

CentralAsia (CA) - В честь 75-годовщины Победы в Великой отечественной войне в авиационной части над красной площадью в Москве пролетят 75 воздушных судов.

Воздушный парад планируют начать в 10 утра по московскому времени.

Над площадью пройдут 20 вертолетов и 55 самолетов. Вертолеты пройдут на высоте 150 метров со скоростью 20 км/ч, самолеты пройдет чуть выше и гораздо быстрее.