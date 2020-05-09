[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
День Победы: В воздушном параде в Москве примут участие 75 воздушных судов
Архивное фото
Архивное фото

CentralAsia (CA) -  В честь 75-годовщины Победы в Великой отечественной войне в авиационной части над красной площадью в Москве пролетят 75 воздушных судов.

Воздушный парад планируют начать в 10 утра по московскому времени.

Над площадью пройдут 20 вертолетов и 55 самолетов. Вертолеты пройдут на высоте 150 метров со скоростью 20 км/ч, самолеты пройдет чуть выше и гораздо быстрее.

print
  • «Бессмертный полк» в Казахстане проходит в онлайн режиме
  • За сутки в Узбекистане от коронавируса выздоровели 119 пациентов
  • Коронавирус: заражают ли дети взрослых?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com