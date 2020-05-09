Число случаев коронавируса в Казахстане перевалило за 4,9 тысяч

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:25 в Казахстане зарегистрированы 88 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Из 88 новых случаев в городе Нур-Султан зарегистрирован 41 случай, в городе Алматы - 22, Атырауской области - 18, Мангистауской области - 4, Туркестанской области - 3.

Общее число зарегистрированных случаев в Казахстане достигло 4922:

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1559;

- Нур-Султан – 1003;

- Атырауская область – 290;

- Шымкент – 226;

- Кызылординская область – 226;

- Западно-Казахстанская область – 218;

- Карагандинская область – 186;

- Алматинская область – 182;

- Жамбылская область – 177;

- Туркестанская область – 172;

- Актюбинская область – 172;

- Павлодарская область – 154;

- Мангистауская область – 113;

- Акмолинская область – 106;

- Костанайская область – 61;

- Восточно-Казахстанская область – 43;

- Северо-Казахстанская область – 34.

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