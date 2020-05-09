Число случаев коронавируса в Казахстане перевалило за 4,9 тысяч

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:25 в Казахстане зарегистрированы 88 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Из 88 новых случаев в городе Нур-Султан зарегистрирован 41 случай, в городе Алматы - 22, Атырауской области - 18, Мангистауской области - 4, Туркестанской области - 3.
Общее число зарегистрированных случаев в Казахстане достигло 4922:
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1559;
- Нур-Султан – 1003;
- Атырауская область – 290;
- Шымкент – 226;
- Кызылординская область – 226;
- Западно-Казахстанская область – 218;
- Карагандинская область – 186;
- Алматинская область – 182;
- Жамбылская область – 177;
- Туркестанская область – 172;
- Актюбинская область – 172;
- Павлодарская область – 154;
- Мангистауская область – 113;
- Акмолинская область – 106;
- Костанайская область – 61;
- Восточно-Казахстанская область – 43;
- Северо-Казахстанская область – 34.