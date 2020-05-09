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  9 мая 2020
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Помощница Иванки Трамп заразилась коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Личная помощница дочери президента США Дональда Трампа заразилась коронавирусом, сообщает CNN.

Помощница Иванки Трамп последние два месяца работает дистанционно. Также у нее не было симптомов коронавируса, но для предосторожности она сдала тест на коронавирус, в результате он оказался положительным.

Сама Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер 8 мая сдавали тест на коронавирус, результаты были отрицательными.

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