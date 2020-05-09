В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 817 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки скончались 104 человека. Об этом 9 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По его данным, новые зараженные обнаружены в 84 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4399 (40,7%).

На сегодняшний день в стране нарастающим итогом выявлено 198 676 случаев (+5,8%) коронавирусной инфекции, из них скончались — 1827 пациентов, выздоровели — 31 916 человек.