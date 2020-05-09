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  9 мая 2020
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Видео — Воздушный парад на Красной площади в честь Дня Победы
ТАСС/Валерий Шарифулин
ТАСС/Валерий Шарифулин

CentralAsia (CA) -  Сегодня празднуется 75-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса вместо традиционного парада на Красной площади состоялся воздушный парад.

В параде приняли участие 75 воздушных судов — 20 вертолетов и 55 самолетов.

Над Красной площадью пролетели военно-транспортный вертолет Ми-26 и четыре многоцелевых Ми-8АМТШ, пять ударных Ми-35М и столько же вертолетов Ка-52. Замкнули пролет вертолетов пятерка Ми-28Н «Ночной охотник».

Самолетный строй открыл разведчик А-50У, следом пролетела тройка Ил-76МД, дальние бомбардировщики Ту-95МС и четыре «стратега» Ту-22МЗ, возглавляемые ракетоносцем Ту-160. Затем пролетел топливозаправщик Ил-78 с дальним бомбардировщиком Ту-160, которые имитировали дозаправку в воздухе.

Видео: ТАСС

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