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  9 мая 2020
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От сердечного приступа скончался экс-глава движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов

CentralAsia (TJ) -  Общественный деятель из Таджикистана скончался 9 мая на 57 году жизни. Причиной смерти называют сердечный приступ, передает "Авеста".

Как сообщают его родственники, сегодня рано утром от сердечного приступа скончался экс глава общероссийского общественного движения “Таджикские трудовые мигранты” Каромат Шарипов.

Каромат Шарипов родился в 1963 году в Файзабадском районе Таджикистана. Окончил Симферопольское высшее военно-политическое училище (СВВПСУ), высшую партийную школу при ЦК КПСС, а уже в 2010 году – Северо-Кавказскую академию государственной службы в Ростове-на-Дону по специализации “Государственное и муниципальное управление”.

Карьера Шарипова долгое время была связана с военной службой: сначала он служил в советской, затем и в российской армии. С 1993 по 1996 год проходил военную службу в 201-й мотострелковой дивизии (ныне 201-я российская военная база) в Таджикистане.

С 2001 года Каромат Шарипов начал заниматься общественной деятельностью: учредил и возглавил Фонд поддержки выходцев из Таджикистана “Точик-диаспора”.

В 2016 году Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление министерства юстиции России о ликвидации движения “Таджикские трудовые мигранты” за нарушения, выявленные в уставе и протоколах съездов.

Каромат Шарипов в конце 2017 года был лишен российского гражданства, и его выдворили из России за нарушение российского законодательства, в том числе, незаконное получение паспорта гражданина РФ.

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