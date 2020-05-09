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  9 мая 2020
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В армянском парламенте произошла массовая драка. Видео

CentralAsia (CA) -  В армянском парламенте 8 мая в результате словесной перепалки произошла массовая драка между оппозицией и правящим блоком.

По некоторым данным, глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян призвал коллег из правящего блока «Мой шаг» не оскорблять в выступлениях оппонентов. Когда член правящей партии Сасун Микаелян резко ему ответил, Марукян, вступил в драку. В эту драку присоединились и другие присутствующие. Чтобы остановить драку спикер парламента Арарат Мирзоян объявил перерыв.

Видео можете посмотреть тут.

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