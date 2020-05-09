В Беларуси прошел военный парад. Фото

Фото: Белта

CentralAsia (CA) - В Минске состоялся военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В параде приняли участие около 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники, 36 самолетов и вертолетов.

А вечером на площади Победы планируется концерт «Во славу общей Победы!».

Основой концерта будет музыкальная перекличка, которая начнется с Брестской крепости, пройдет через все города-герои и завершится в Минске. Начнется концерт в 21:30.

Фото: Оксана Манчук, Андрей Покумейко/БЕЛТА