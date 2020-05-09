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  9 мая 2020
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В Беларуси прошел военный парад. Фото
Фото: Белта
Фото: Белта

CentralAsia (CA) -  В Минске состоялся военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В параде приняли участие около 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники, 36 самолетов и вертолетов.

А вечером на площади Победы планируется концерт «Во славу общей Победы!».

Основой концерта будет музыкальная перекличка, которая начнется с Брестской крепости, пройдет через все города-герои и завершится в Минске. Начнется концерт в 21:30.

Фото: Оксана Манчук, Андрей Покумейко/БЕЛТА

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