«Не было другого выбора»: Лукашенко объяснил проведение парада Победы в Беларуси

CentralAsia (CA) - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не могла отказаться в этом году от проведения военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто «не было другого выбора», сказал он в ходе мероприятия в Минске.

«В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы - мы бы поступили бы так же», - сказал он.



«На нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы. И современная Беларусь — это памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожженным. Живая память и живой памятник», - добавил президент.



Также Лукашенко сообщил, что помимо военного парада, вечером на площади Победы в Минске состоится концерт «Во славу общей Победы». Но в областях и областных центрах страны крупных массовых мероприятий не планируется, празднование организовано точечно.



«Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев — всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов», - заключил он.