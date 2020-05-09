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  9 мая 2020
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Мирзиёев посетил новые Музей славы и мемориальный комплекс «Ода стойкости» (фото)

CentralAsia (UZ) -  Сегодня Узбекистан широко отмечает День памяти и почестей и 75-ю годовщину Победы во Второй мировой войне.

Президент Шавкат Мирзиёев принимает участие в праздничных мероприятиях в Ташкенте. Глава государства 9 мая посетил Парк Победы, созданный в честь этой славной даты, - сообщает УзА.

Мирзиёев ознакомился с экспозицией музея. Глава государства также осмотрел комплекс «Слеза» в парке. Эта художественная композиция в форме глаза изображает ужасы войны, единство всех людей независимо от национальности и религии.

На территории парка установлена композиция, состоящая из мраморных панно. На них изображены эпизоды из истории наших предков-полководцев, важнейшие сведения о Второй мировой войне, а также боеспособность национальной армии современного Узбекистана. Звучат песни и сообщения военных лет, создавая историческую атмосферу того периода.

Парк Победы состоит из двух частей, каждая с отдельной тематикой. Первая представляет участие узбекистанцев в сражениях, вторая – жизнь республики в тылу.

Лидер страны возложил цветы к мемориальному комплексу «Ода стойкости».

Памятник основан на реальном событии – истории матери и ее семьи.

Зульфия Закирова из села Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области потеряла во Второй мировой войне всех пятерых сыновей – Исакжона, Ахмаджона, Мамажона, Вахобжона, Юсуфжона. Четыре ее невестки овдовели, а пять внуков осиротели. Невестки последовали примеру Зульфии-ая, остались верными своей семье и никогда больше не выходили замуж.

В прошлом году, в День памяти и почестей, глава государства предложил установить в честь Зульфии Закировой, ее сыновей-героев и невесток величественный памятник и назвать его «Ода стойкости». Сегодня памятник открылся в центре Парка Победы.

"Это памятник всем матерям в Узбекистане, - сказал Шавкат Мирзиёев. - Мемориал станет местом паломничества для всего нашего народа. Молодые люди, побывав здесь, поймут, какие ценности у нашей нации в крови, будут стремиться жить, ценя их".

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