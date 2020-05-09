Коронавирус: В Афганистане при разгоне акции протеста погибли четыре человека

CentralAsia (CA) - В провинции Гор в Афганистане в результате разгона акции протеста пострадали 12 человек, погибли четверо, сообщает местный телеканал Tolo News.

Проблема началась с раздачи хлеба в центре провинции Гор. Жители выступали против несправедливого распределения гуманитарной помощи во время карантина, пишет канал.

Очевидцы говорят, что в результате столкновения, силовиками были убиты два человека и ранены 12.



Но позже первый вице-президент страны Амрулла Салех заявил, что в ходе акции протеста умерли четверо.



«Я хочу заверить наших соотечественников, что никто не останется в стороне, и мы окажем поддержку каждому жителю этой страны, который пострадал финансово из-за пандемии коронавируса», - сказал Салех.



