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  9 мая 2020
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Таджикистан вручил ноту протеста Кыргызстану в связи с инцидентом на кыргызско-таджикской границе
Фото: пресс-служба МИД РТ
Фото: пресс-служба МИД РТ

CentralAsia (TJ) -  В связи с произошедшим 8 мая пограничным инцидентом на таджикско-кыргызском участке государственной границы, 9 мая в Министерство иностранных дел был вызван чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Таджикистане Жаныш Рустенбеков. Об этом сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.

В сообщении говорится, что послу была вручена нота протеста МИД Таджикистана из-за действий граждан и военнослужащих Кыргызстана, приведших к вооруженному инциденту. До его сведения было доведено, что причиной указанного инцидента стал целенаправленный выстрел из огнестрельного оружия, произведенный гражданином Кыргызстана, а также последовавшие действия пограничников Кыргызстана, вынудившие пограничные подразделения Таджикистана принять ответные меры.

Было отмечено, что в результате противоправных действий граждан и военнослужащих соседней страны тяжелые ранения получили двое граждан Таджикистана, в настоящее время находящиеся на госпитализации.

В ходе беседы вся ответственность за обострение ситуации в приграничных районах была возложена на кыргызскую сторону. Было передано требование прекратить провокационные действия с использованием огнестрельного оружия, а также провести тщательное расследование инцидента, привлечь виновных лиц к ответственности.

МИД Таджикистана, обратив внимание на информационное освещение внешнеполитического ведомства Кыргызстана, указывает на недопустимость привязки произошедшего инцидента с тематикой Великой Отечественной войны и священного месяца Рамазан, призывает совместно достойно чтить общий светлый праздник и память великих ветеранов, сообщили в ведомстве.

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