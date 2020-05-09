[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане число зараженных коронавирусом приблизилось к 5 тысячи

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:40 в Казахстане зарегистрированы 24 новых случая коронавируса, из них в Западно-Казахстанской области - 6, Восточно-Казахстанской области - 5, Атырауской области - 5, Шымкенте - 3, Карагандинской области - 2, Туркестанской области - 2, Нур-Султане - 1.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день в Казахстане общее число зараженных достигло 4946.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1559;

- Нур-Султан – 1004;

- Атырауская область – 295;

- Шымкент – 229;

- Кызылординская область – 226;

- Западно-Казахстанская область – 224;

- Карагандинская область – 188;

- Алматинская область – 182;

- Жамбылская область – 177;

- Туркестанская область – 174;

- Актюбинская область – 172;

- Павлодарская область – 154;

- Мангистауская область – 113;

- Акмолинская область – 106;

- Костанайская область – 61;

- Восточно-Казахстанская область – 48;

- Северо-Казахстанская область – 34.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Коронавирус: В Афганистане при разгоне акции протеста погибли четыре человека
  • Коронавирус: заражают ли дети взрослых?
  • Бывший премьер-министр Монголии приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com