В Казахстане число зараженных коронавирусом приблизилось к 5 тысячи

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:40 в Казахстане зарегистрированы 24 новых случая коронавируса, из них в Западно-Казахстанской области - 6, Восточно-Казахстанской области - 5, Атырауской области - 5, Шымкенте - 3, Карагандинской области - 2, Туркестанской области - 2, Нур-Султане - 1.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день в Казахстане общее число зараженных достигло 4946.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1559;

- Нур-Султан – 1004;

- Атырауская область – 295;

- Шымкент – 229;

- Кызылординская область – 226;

- Западно-Казахстанская область – 224;

- Карагандинская область – 188;

- Алматинская область – 182;

- Жамбылская область – 177;

- Туркестанская область – 174;

- Актюбинская область – 172;

- Павлодарская область – 154;

- Мангистауская область – 113;

- Акмолинская область – 106;

- Костанайская область – 61;

- Восточно-Казахстанская область – 48;

- Северо-Казахстанская область – 34.

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