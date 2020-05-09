В Казахстане число зараженных коронавирусом приблизилось к 5 тысячи

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:40 в Казахстане зарегистрированы 24 новых случая коронавируса, из них в Западно-Казахстанской области - 6, Восточно-Казахстанской области - 5, Атырауской области - 5, Шымкенте - 3, Карагандинской области - 2, Туркестанской области - 2, Нур-Султане - 1.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день в Казахстане общее число зараженных достигло 4946.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1559;
- Нур-Султан – 1004;
- Атырауская область – 295;
- Шымкент – 229;
- Кызылординская область – 226;
- Западно-Казахстанская область – 224;
- Карагандинская область – 188;
- Алматинская область – 182;
- Жамбылская область – 177;
- Туркестанская область – 174;
- Актюбинская область – 172;
- Павлодарская область – 154;
- Мангистауская область – 113;
- Акмолинская область – 106;
- Костанайская область – 61;
- Восточно-Казахстанская область – 48;
- Северо-Казахстанская область – 34.