На ночь в Казахстане выявлены 29 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:30 в Казахстане зарегистрированы 29 новых случаев коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 14, Западно-Казахстанской области - 13, Алматы - 1, Карагандинской области - 1.
Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, общее количество зараженных в стране достигло 4975.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1560;
- Нур-Султан – 1018;
- Атырауская область – 295;
- Западно-Казахстанская область – 237;
- Шымкент – 229;
- Кызылординская область – 226;
- Карагандинская область – 189;
- Алматинская область – 182;
- Жамбылская область – 177;
- Туркестанская область – 174;
- Актюбинская область – 172;
- Павлодарская область – 154;
- Мангистауская область – 113;
- Акмолинская область – 106;
- Костанайская область – 61;
- Восточно-Казахстанская область – 48;
- Северо-Казахстанская область – 34.