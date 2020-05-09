На ночь в Казахстане выявлены 29 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:30 в Казахстане зарегистрированы 29 новых случаев коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 14, Западно-Казахстанской области - 13, Алматы - 1, Карагандинской области - 1.

Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, общее количество зараженных в стране достигло 4975.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1560;

- Нур-Султан – 1018;

- Атырауская область – 295;

- Западно-Казахстанская область – 237;

- Шымкент – 229;

- Кызылординская область – 226;

- Карагандинская область – 189;

- Алматинская область – 182;

- Жамбылская область – 177;

- Туркестанская область – 174;

- Актюбинская область – 172;

- Павлодарская область – 154;

- Мангистауская область – 113;

- Акмолинская область – 106;

- Костанайская область – 61;

- Восточно-Казахстанская область – 48;

- Северо-Казахстанская область – 34.

Коронавирус в Казахстане

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