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  10 мая 2020
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В мире более 4 млн человек заражены коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 4 миллиона человек.

Жертвами коронавируса стали более 279 тыс. человек во всем мире.

США — лидер по количеству зараженных и смертей (заражены 1,3 млн человек, скончались — 78,7 тыс.), Испания (223 тыс. случаев заражения, умерли — 26 тыс. пациентов), Италия (218 тыс. зараженных, из них скончались 30 тыс. человек).

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