В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 5 тысяч

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:45 в Казахстане зарегистрирован 61 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Из 61 нового случая в городе Нур-Султан выявлен 31, городе Алматы- 11, Мангистауской области - 7, Акмолинской области- 3, Кызылординской области - 3, Западно-Казахстанской области - 2, Карагандинской области - 2, Жамбылской области - 1, Атырауской области - 1.

Общее количество зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 5036.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1571;

- Нур-Султан – 1049;

- Атырауская область – 296;

- Западно-Казахстанская область – 239;

- Шымкент – 229;

- Кызылординская область – 229;

- Карагандинская область – 191;

- Алматинская область – 182;

- Жамбылская область – 178;

- Туркестанская область – 174;

- Актюбинская область – 172;

- Павлодарская область – 154;

- Мангистауская область – 120;

- Акмолинская область – 109;

- Костанайская область – 61;

- Восточно-Казахстанская область – 48;

- Северо-Казахстанская область – 34.

Коронавирус в Казахстане

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