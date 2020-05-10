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  10 мая 2020
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В Южной Корее сообщили о новом всплеске коронавируса

CentralAsia (CA) -  В столице Южной Кореи, в Сеуле экстренно закрываются все бары и клубы из-за нового всплеска коронавируса. Об этом сообщает Yonhap.

В субботу власти столицы приостановили работу баров и клубов после выявления 18 новых случаев коронавируса. Из 18 человек, 17 заразились от одного и того же человека, от 29-летнего жителя, который в начале мая посетил несколько клубов и баров Сеула в районе Итхэвон.

«Такие учреждения должны быть немедленно закрыты, если будут нарушать правила, то будут подвергнуты строгому наказанию», - сказал мэр города Пак Вон Сун во время брифинга, добавив, что приказ останется в силе до дальнейшего уведомления.

На сегодняшний день в Южной Корее зарегистрировано 10 874 случая коронавируса, скончались 256 человек.

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